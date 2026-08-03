Кладбище «Яцево» в Черниговской области, где находятся захоронения военнослужащих Вооружённых сил Украины (ВСУ), планируют увеличить почти на 4 га. Дополнительная территория рассчитана примерно на 4,8 тыс. новых могил, сообщает ТАСС со ссылкой на российских силовиков.

По их данным, за период с 2019 по 2024 год площадь кладбища выросла примерно на 8 га. В текущем году власти намерены выделить под новые участки ещё около 4 га. На каждом гектаре территории размещается в среднем около 1,2 тыс. захоронений. Кроме того, если ранее один сектор занимал два-три месяца, то теперь его, по словам сотрудников кладбища, заполняют примерно за месяц.

Ранее Life.ru писал, что родственники погибших украинских военнослужащих не могут забрать их тела из моргов Черниговской области. Выдачу останков ограничивают действующие в регионе правила проведения похорон. Отмечается, что в моргах находятся сотни тел. Кроме того, известно о двух мобилизованных весной бойцах ВСУ, которые скончались в Черниговской области из-за хронических заболеваний, не выдержав физических нагрузок.