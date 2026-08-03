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Регион
3 августа, 03:25

Кладбище боевиков ВСУ под Черниговом увеличат на 5 тыс. могил

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / podyom

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / podyom

Кладбище «Яцево» в Черниговской области, где находятся захоронения военнослужащих Вооружённых сил Украины (ВСУ), планируют увеличить почти на 4 га. Дополнительная территория рассчитана примерно на 4,8 тыс. новых могил, сообщает ТАСС со ссылкой на российских силовиков.

По их данным, за период с 2019 по 2024 год площадь кладбища выросла примерно на 8 га. В текущем году власти намерены выделить под новые участки ещё около 4 га. На каждом гектаре территории размещается в среднем около 1,2 тыс. захоронений. Кроме того, если ранее один сектор занимал два-три месяца, то теперь его, по словам сотрудников кладбища, заполняют примерно за месяц.

Солдаты ВСУ сожгли останки сослуживцев при отходе с позиций в Сумской области
Солдаты ВСУ сожгли останки сослуживцев при отходе с позиций в Сумской области

Ранее Life.ru писал, что родственники погибших украинских военнослужащих не могут забрать их тела из моргов Черниговской области. Выдачу останков ограничивают действующие в регионе правила проведения похорон. Отмечается, что в моргах находятся сотни тел. Кроме того, известно о двух мобилизованных весной бойцах ВСУ, которые скончались в Черниговской области из-за хронических заболеваний, не выдержав физических нагрузок.

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Тимур Хингеев
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