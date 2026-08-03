В Омске состоится отменённый из-за атаки БПЛА концерт Виктории Дайнеко

После отмены выступления на центральной площади Омска Виктория Дайнеко встретится со зрителями в другом месте. Концерт певицы, сорванный из-за атаки беспилотников, состоится вечером 3 августа. Об этом сообщил губернатор Виталий Хоценко.

Как написал Хоценко, программа начнётся в 19:00 в парке «Зелёный остров». Помимо выступления артистки, гостей ждёт розыгрыш призов.

Напомним, 2 августа Виталий Хоценко сообщил об отмене вечернего концерта на Соборной площади в честь Дня города из-за атаки беспилотников. Силы ПВО Минобороны России отражали атаку БПЛА на регион. После падения обломков сбитого аппарата в окрестностях города произошло возгорание в поле, на месте работали пожарные. На праздничной сцене должны были выступить певицы Mary Gu и Виктория Дайнеко.