Электросамокат загорелся в квартире на юге Москвы

На юге Москвы произошло возгорание электросамоката в квартире. На место были направлены экстренные службы, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, сегодня около 05:00 в квартире на пятом этаже жилого дома на улице Речников в Нагатинском Затоне произошло возгорание электросамоката. Как сообщают очевидцы, густой дым быстро распространился по 12-этажному зданию. Часть жильцов просила о помощи из окон, часть эвакуировалась из подъезда. Пожар был потушен жильцами до прибытия спасателей. Предварительно пострадавших нет, обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее в посёлке Плодородный Краснодарского края электросамокат загорелся во дворе жилого дома рядом с припаркованным автомобилем. В этот момент в авто находился мужчина. Он успел среагировать: быстро покинул салон и оттащил горящий самокат подальше от машины, что позволило предотвратить распространение огня. В результате происшествия серьёзных последствий удалось избежать.