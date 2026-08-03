Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 августа, 04:15

Электросамокат загорелся в квартире на юге Москвы

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

На юге Москвы произошло возгорание электросамоката в квартире. На место были направлены экстренные службы, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, сегодня около 05:00 в квартире на пятом этаже жилого дома на улице Речников в Нагатинском Затоне произошло возгорание электросамоката. Как сообщают очевидцы, густой дым быстро распространился по 12-этажному зданию. Часть жильцов просила о помощи из окон, часть эвакуировалась из подъезда. Пожар был потушен жильцами до прибытия спасателей. Предварительно пострадавших нет, обстоятельства случившегося выясняются.

Вспыхнувший электросамокат на зарядке чуть не убил семью в Москве
Вспыхнувший электросамокат на зарядке чуть не убил семью в Москве

Ранее в посёлке Плодородный Краснодарского края электросамокат загорелся во дворе жилого дома рядом с припаркованным автомобилем. В этот момент в авто находился мужчина. Он успел среагировать: быстро покинул салон и оттащил горящий самокат подальше от машины, что позволило предотвратить распространение огня. В результате происшествия серьёзных последствий удалось избежать.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Алена Пенчугина
  • Новости
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar