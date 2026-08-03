Постпред Васильев: Стратегия ОДКБ допускает применение ядерного оружия

Российская военная доктрина и документы ОДКБ допускают применение ядерного оружия для защиты союзников при нападении. Об этом в беседе с РИА «Новости» сообщил постоянный представитель России при организации Виктор Васильев.

«Принятые в развитие данной Стратегии документы, а также военная доктрина Российской Федерации предполагают возможность использования ядерного оружия, в том числе и для защиты союзников в случае нападения», — сказал он.

Так Васильев ответил на вопрос о возможном появлении российского ядерного оружия в других государствах ОДКБ. При этом постпред не стал уточнять, рассматривают ли страны организации такой вариант. Стратегия коллективной безопасности ОДКБ относит к современным угрозам рост числа государств с военным ядерным потенциалом. Документ также указывает на распространение оружия массового уничтожения и средств его доставки.

Ранее обозреватель немецкой газеты Junge Welt предупредил о последствиях усиления ядерных сил НАТО в Европе. По его оценке, планы альянса могут вызвать ответные шаги России и привести к новому витку гонки вооружений. Автор утверждал, что США могли перебросить ядерные бомбы на британскую авиабазу Лейкенхит и изучают другие площадки рядом с российской границей. В материале также говорилось о возможном отказе стран НАТО уведомлять Москву о размещении нового ядерного оружия. Обозреватель считает, что такие решения усилят напряжённость в Европе.