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3 августа, 05:13

ВСУ жалуются на нехватку холодильников в моргах Украины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ANTIVAR

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ANTIVAR

В российских силовых структурах заявили о нехватке свободных мест в холодильниках моргов Украины. Как пишет ТАСС, особенно остро вопрос стоит в Запорожской области.

В последние дни число погибших военнослужащих Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Запорожье заметно выросло, из-за чего командование не может разместить тела в имеющихся помещениях. Дополнительной сложностью стала высокая температура. Некоторых удалось разместить в морге Днепропетровска.

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Тем временем в Черниговской области кладбище «Яцево», где находятся захоронения военнослужащих Вооружённых сил Украины, планируют увеличить почти на 4 га. Дополнительная территория рассчитана примерно на 4,8 тыс. новых могил. С 2019 по 2024 год площадь кладбища выросла примерно на 8 га. В текущем году власти намерены выделить под новые участки ещё около 4 га. Если ранее один сектор занимал два-три месяца, то теперь его заполняют примерно за месяц.

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Тимур Хингеев
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