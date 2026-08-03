На трассе Раздольное — Хасан в Приморском крае произошло вооружённое нападение на автоматический пункт весогабаритного контроля. Двое неизвестных в масках открыли огонь по оборудованию, после чего скрылись. Об этом сообщил Telegram-канал «Цифровое Приморье».

В Приморье неизвестные в масках обстреляли пункт весогабаритного контроля. Видео © Telegram / Цифровое Приморье

ЧП случилось в районе посёлка Бамбурово Хасанского округа. Момент нападения попал в объективы камер видеонаблюдения, установленных на объекте. После происшествия вся собранная информация была передана сотрудникам правоохранительных органов. Сейчас специалисты оценивают нанесённый ущерб и готовят работы по восстановлению повреждённого комплекса.

В компании отметили, что подобные атаки в регионе происходят уже не впервые. Аналогичный случай был зафиксирован два года назад на трассе Владивосток — Находка, где неизвестный выстрелами из ружья повредил оборудование автоматического пункта весогабаритного контроля рядом с Фокино.

Под огонь злоумышленников ранее попадали не только такие комплексы. На протяжении последних трёх лет на находкинском направлении неоднократно расстреливали камеры фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Общий ущерб от подобных нападений оценивается в десятки миллионов рублей. Несмотря на серию инцидентов, установить личности причастных пока не удалось.

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