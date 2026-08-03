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3 августа, 05:30

Японская звезда пародий Рётаро Симидзу совершил самоубийство

Обложка © YouTube / KYODO NEWS

Обложка © YouTube / KYODO NEWS

37-летний японский актёр и мастер пародий Рётаро Симидзу скончался в Токио. Как сообщает японское издание Yahoo, 1 августа его обнаружили без признаков жизни в собственном доме.

По данным следствия, артист совершил самоубийство. Прибывшие медики не смогли его спасти.

Симидзу дебютировал на экране в 2006 году, сыграв в историческом сериале «Свет и тень». Позже он снялся в проектах «Полный ход», «Ханчо», «Элитный янки Сабуро» и «Гокусэн».

Широкую известность артисту также принесло участие в развлекательных телешоу, где он прославился пародиями и имитацией голосов известных исполнителей. В 2011 году он впервые появился в программе для артистов-пародистов, а позже стал победителем одного из музыкальных телеконкурсов.

У Рётаро Симидзу остались жена и дочь.

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Дарья Денисова
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