Украинское командование продолжает усиливать группировку в Черниговской области. На этот участок переброшены дополнительные расчёты 40-й артиллерийской бригады ВСУ. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«Противник продолжает наращивать военное присутствие в Черниговской области», — сказал собеседник агентства.

Такой вывод был сделан после анализа публикаций украинских волонтёров. Собранные данные свидетельствуют, что в регион прибыли усиленные расчёты 40-й артиллерийской бригады. Они присоединились к подразделениям 50-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ, уже находящимся на этом направлении.

Ранее стало известно, что военнослужащим 50-й артиллерийской бригады ВСУ запретили носить военную форму в прифронтовых районах Черниговской области. Соответствующее распоряжение было введено для того, чтобы бойцы не выделялись среди гражданского населения.