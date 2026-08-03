В российских силовых структурах заявили об уничтожении двух штурмовых групп ВСУ в Харьковской области, сформированных, как утверждается, из бывших заключённых.

По данным собеседника ТАСС, одна из групп входила в состав 72-й отдельной механизированной бригады и пыталась пройти через лесной массив от Избицкого в направлении Старицы.

«В результате нашего комплексного огневого воздействия украинские националисты уничтожены», — заявил источник.

Также, по его словам, бойцы из состава 129-й отдельной тяжёлой механизированной бригады ВСУ предприняли попытку прорыва со стороны Анищино, однако были уничтожены в ходе стрелкового боя.

Ранее в российских силовых структурах сообщили о ликвидации командира 1-го батальона 119-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ Андрея Ливенко в Сумской области. Вместе с ним погибли несколько офицеров и сопровождавшие его военнослужащие батальона охраны.