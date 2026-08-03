Португальский Tekever AR3 стал трофеем российских военных: аппарат передан в НИИ

В приграничном районе Брянской области российские военнослужащие перехватили разведывательный беспилотник Tekever AR3 португальского производства. После атаки аппарат сохранил большую часть конструкции и был передан специалистам для изучения. Об этом ТАСС сообщил командир расчёта с позывным Призрак.

«В наш сектор залетел разведчик противника. Мы удивились, потому что таких ещё не видели», — сказал он.

Сначала военные обратили внимание на необычную конструкцию летательного аппарата. Уже после его падения выяснилось, что речь идёт о португальском разведывательном беспилотнике Tekever AR3. По словам военнослужащего, такие БПЛА представляют серьёзную угрозу, поскольку используются для поиска позиций российских войск и прокладки маршрутов для ударных дронов.

В батальоне противодействия беспилотникам сообщили, что при перехвате двигатель аппарата получил повреждения, однако планер, бортовое оборудование и большинство элементов конструкции остались целыми. Теперь трофей изучат специалисты профильного НИИ, которым предстоит оценить его технические решения и характеристики.

Техник расчёта с позывным Чита высоко оценил возможности российского дрона-перехватчика «Лис». По его словам, аппарат удобен в управлении, быстро выходит на цель и позволяет преследовать беспилотники, атакуя их с наиболее выгодной позиции — сзади, а не лоб в лоб.

Военные также раскрыли подробности самой операции. После обнаружения цели средствами радиолокации началась почти получасовая погоня. Разведчик кружил на высоте около 2,5 километра, развивая скорость от 90 до 100 км/ч и не позволяя зайти ему в хвост. К моменту решающей атаки аккумулятор «Лиса» был практически разряжен. Несмотря на это, расчёту удалось догнать Tekever AR3 и успешно поразить его.

Ранее российская авиация нанесла удар по укреплённому району ВСУ в посёлке Хотень Сумской области. Целью стали подземные укрытия, блиндажи и сеть ходов сообщения, оборудованные украинскими подразделениями. Сообщалось, что оборонительная позиция располагалась на лугу за рекой Олешня и предназначалась для сдерживания наступления штурмовых подразделений группировки войск «Север».