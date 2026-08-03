Когда лежак занят: Крокодилы во Флориде оккупировали сапы, каяки и гидроскутеры

Американские крокодилы в Южной Флориде нашли необычную замену песчаным берегам. Рептилии всё чаще выбираются погреться на солнце прямо на сап-досках, каяках и гидроскутерах. Об этом сообщило издание The Palm Beach Post.

Ещё несколько десятилетий назад американские крокодилы находились на грани исчезновения. После успешного восстановления популяции, которая сейчас насчитывает около двух тысяч особей, животные столкнулись с новой проблемой. Места, где рептилии традиционно принимали солнечные ванны, постепенно исчезли. Песчаные берега застроили жилыми домами, а часть мангровых зарослей уничтожили в рамках проектов по защите побережья от эрозии.

Из-за этого во многих районах крокодилы больше не могут легко выбраться на сушу. Вместо привычных отмелей они стали использовать в качестве «лежаков» гидроскутеры, каяки, сап-доски и другие плавсредства. По словам зоологов, такое поведение нельзя считать просто курьёзом. Специалисты называют его важной формой адаптации, которая помогает виду сохранять численность за пределами охраняемых территорий, включая Национальный парк Эверглейдс.

Иногда подобные встречи пугают туристов и отдыхающих. Однако власти напоминают, что американские крокодилы значительно менее агрессивны, чем аллигаторы, а случаи их нападения на людей за последние десятилетия оставались крайне редкими.

Ранее суд в Израиле временно запретил министру национальной безопасности Итамару Бен-Гвиру реализовывать идею использовать крокодилов для охраны тюрем, где содержатся осуждённые за преступления в сфере безопасности. Поводом для разбирательства стало обращение организации Let the Animals Live, выступающей в защиту животных. После этого судьи приостановили реализацию проекта.