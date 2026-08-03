Подельник Базанова из «Слова пацана» останется в колонии на 20 лет

Верховный суд России оставил без изменения приговор Сухробу Хайдарову, осуждённому на 20 лет колонии по делу о разбойном нападении и убийстве. Об этом говорится в судебном решении, с которым ознакомился ТАСС.

Хайдаров признан виновным в разбое и убийстве, совершённом группой лиц по предварительному сговору. Кассационную жалобу суд оставил без удовлетворения.

По материалам дела, в преступлении также участвовал актёр Сергей Базанов, известный по сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте». Как утверждается, он познакомил Хайдарова с другими участниками группы и убедил его присоединиться к нападению.

По версии следствия, в 2011 году фигуранты напали на предпринимателя в центре Москвы, выстрелили ему в голову и похитили сумку с 900 тысячами долларов. Согласно решению Верховного суда, смертельный выстрел произвёл Хайдаров.

Ранее Ваража Манукяна* обвинили в соучастии в теракте, при котором погиб основатель батальона «АрБат» Армен Саркисян. Суд признал его виновным и назначил 22 года лишения свободы, а также штраф в размере 500 тысяч рублей.

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