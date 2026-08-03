Подельник Базанова из «Слова пацана» останется в колонии на 20 лет
Верховный суд оставил в силе 20-летний срок фигуранту дела актёра Базанова
Сергей Базанов в центре. Обложка © Кадр из сериала «Слова пацана. Кровь на асфальте», реж. Жора Крыжовников, сц. Жора Крыжовников, Андрей Золотарев, Роберт Гараев
Верховный суд России оставил без изменения приговор Сухробу Хайдарову, осуждённому на 20 лет колонии по делу о разбойном нападении и убийстве. Об этом говорится в судебном решении, с которым ознакомился ТАСС.
Хайдаров признан виновным в разбое и убийстве, совершённом группой лиц по предварительному сговору. Кассационную жалобу суд оставил без удовлетворения.
По материалам дела, в преступлении также участвовал актёр Сергей Базанов, известный по сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте». Как утверждается, он познакомил Хайдарова с другими участниками группы и убедил его присоединиться к нападению.
По версии следствия, в 2011 году фигуранты напали на предпринимателя в центре Москвы, выстрелили ему в голову и похитили сумку с 900 тысячами долларов. Согласно решению Верховного суда, смертельный выстрел произвёл Хайдаров.
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* Внесён в перечень террористов и экстремистов.