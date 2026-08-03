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Регион
3 августа, 07:04

Конец маскарада: ВСУ попытались проникнуть к нашим позициям в форме ВС РФ

Переодетые бойцы ВСУ пытались устроить диверсии под Добропольем

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy

Украинские военные пытались проводить диверсионные действия в районе населённого пункта Светлое под Добропольем, используя форму российских подразделений. Об этом ТАСС сообщил начальник оперативного отдела 51-й армии группировки войск «Центр» с позывным Поле.

«Противник просто-напросто переодевался в форму подразделений наших и представлялся военнослужащими наших бригад», — сказал он.

Поле рассказал, что подобные попытки не принесли результата благодаря действующим процедурам проверки и изменению методов идентификации. Военнослужащие не сразу открывали огонь, а позволяли нарушителям приблизиться на необходимое расстояние. После этого, по его словам, группы, пытавшиеся провести диверсии, были уничтожены. Он добавил, что способы распознавания регулярно обновляются, что позволяет выявлять попытки проникновения под видом российских военных.

Офицер Поле рассказал, как ВС РФ использовали противотанковые рвы ВСУ
Офицер Поле рассказал, как ВС РФ использовали противотанковые рвы ВСУ

Ранее стало известно, что перед началом штурма населённого пункта Светлое под Добропольем российские подразделения провели разведку в глубине обороны ВСУ. Разведывательные мероприятия проводились на расстоянии до 30 километров от линии боевого соприкосновения. Полученные данные позволили определить расположение сил противника, обнаружить резервы и оценить структуру его подразделений.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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