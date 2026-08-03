Украинские военные пытались проводить диверсионные действия в районе населённого пункта Светлое под Добропольем, используя форму российских подразделений. Об этом ТАСС сообщил начальник оперативного отдела 51-й армии группировки войск «Центр» с позывным Поле.

«Противник просто-напросто переодевался в форму подразделений наших и представлялся военнослужащими наших бригад», — сказал он.

Поле рассказал, что подобные попытки не принесли результата благодаря действующим процедурам проверки и изменению методов идентификации. Военнослужащие не сразу открывали огонь, а позволяли нарушителям приблизиться на необходимое расстояние. После этого, по его словам, группы, пытавшиеся провести диверсии, были уничтожены. Он добавил, что способы распознавания регулярно обновляются, что позволяет выявлять попытки проникновения под видом российских военных.

Ранее стало известно, что перед началом штурма населённого пункта Светлое под Добропольем российские подразделения провели разведку в глубине обороны ВСУ. Разведывательные мероприятия проводились на расстоянии до 30 километров от линии боевого соприкосновения. Полученные данные позволили определить расположение сил противника, обнаружить резервы и оценить структуру его подразделений.