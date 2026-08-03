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3 августа, 07:26

Власти Карабаша опровергли слухи о прорыве дамбы на водохранилище

Обложка © Telegram / МЧС России

Обложка © Telegram / МЧС России

В Управлении гражданской защиты и экологии округа уточнили, что сообщения о прорыве дамбы на Киолимском водохранилище не соответствуют действительности.

Власти Карабашского городского округа Челябинской области решили заранее эвакуировать жителей посёлка Киолим. Решение об эвакуации приняли из-за приближения уровня воды к критической отметке.

«Слухи о прорыве дамбы на Киолимском водохранилище недостоверные. В связи с повышением уровня воды (близко к критическому) было принято решение заблаговременно провести эвакуацию жителей поселка», — сообщили в ведомстве.

В Минэкологии Челябинской области заявили, что ситуация на гидротехнических сооружениях остаётся штатной. За ночь уровень воды в водохранилище снизился на 40 сантиметров.

Ранее посёлок Киолим уже сталкивался с подтоплением: в 2024 году после прорыва дамбы вода затопила населённый пункт, а под угрозой оказались ещё несколько посёлков.

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Напомним, на Киалимском водохранилище в Челябинской области в июле 2024 года произошёл прорыв дамбы из-за сильных осадков и увеличения притока воды. В зоне возможного подтопления оказались населённые пункты Байдашево, Карасаёво, Киолим и Мухаметово, жителей предупредили о необходимости подготовиться к эвакуации.

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Дарья Денисова
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