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3 августа, 07:12

Стройка сложилась как карточный домик: В Сиднее людей пришлось доставать из-под завалов

В Сиднее два человека получили тяжёлые травмы после обрушения здания

В Сиднее два человека получили тяжёлые травмы после обрушения здания. Обложка © Х / Fire and Rescue NSW

В Сиднее два человека получили тяжёлые травмы после обрушения здания. Обложка © Х / Fire and Rescue NSW

В пригороде Сиднея произошло частичное обрушение строящегося здания. Двух мужчин спасателям пришлось извлекать из-под завалов, ещё пять человек осмотрели медики. Об этом сообщило издание The Guardian.

В Сиднее два человека получили тяжёлые травмы после обрушения здания. Видео © Х / Fire and Rescue NSW

Инцидент произошёл в понедельник около 11:00 на Уоттл-стрит в районе Ультимо. Обрушились часть крыши и стена строящегося объекта, после чего обломки высыпались на улицу и территорию соседней автозаправки Shell. Под завалами оказались двое мужчин старше 60 лет. Спасатели извлекли пострадавших, после чего их доставили в больницу в тяжёлом состоянии.

Медики диагностировали у них травмы ног и шеи. По данным пожарно-спасательной службы Нового Южного Уэльса, разрушившийся участок здания имел высоту около семи метров. Помимо двух пострадавших, помощь специалистов потребовалась ещё пяти людям. После осмотра врачи не стали направлять их в больницу.

На месте происшествия работали городские поисково-спасательные подразделения, полиция перекрыла территорию и вывела рабочих со строительной площадки. Кроме того, из близлежащих зданий провели эвакуацию. Правоохранители призвали жителей и прохожих не приближаться к опасной зоне, пока специалисты оценивают последствия обрушения.

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В Китае при обрушении склона погибли 8 человек, 34 пропали без вести

Ранее трагедия произошла в испанской провинции Саламанка во время празднования победы сборной страны на чемпионате мира. В городе Сьюдад-Родриго обрушился фонтан, в результате чего погиб 13-летний подросток, ещё три человека получили тяжёлые травмы. После победы национальной команды болельщики собрались у сооружения, а некоторые из них забрались внутрь фонтана.

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Милена Скрипальщикова
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