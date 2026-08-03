Стройка сложилась как карточный домик: В Сиднее людей пришлось доставать из-под завалов

В пригороде Сиднея произошло частичное обрушение строящегося здания. Двух мужчин спасателям пришлось извлекать из-под завалов, ещё пять человек осмотрели медики. Об этом сообщило издание The Guardian.

В Сиднее два человека получили тяжёлые травмы после обрушения здания. Видео © Х / Fire and Rescue NSW

Инцидент произошёл в понедельник около 11:00 на Уоттл-стрит в районе Ультимо. Обрушились часть крыши и стена строящегося объекта, после чего обломки высыпались на улицу и территорию соседней автозаправки Shell. Под завалами оказались двое мужчин старше 60 лет. Спасатели извлекли пострадавших, после чего их доставили в больницу в тяжёлом состоянии.

Медики диагностировали у них травмы ног и шеи. По данным пожарно-спасательной службы Нового Южного Уэльса, разрушившийся участок здания имел высоту около семи метров. Помимо двух пострадавших, помощь специалистов потребовалась ещё пяти людям. После осмотра врачи не стали направлять их в больницу.

На месте происшествия работали городские поисково-спасательные подразделения, полиция перекрыла территорию и вывела рабочих со строительной площадки. Кроме того, из близлежащих зданий провели эвакуацию. Правоохранители призвали жителей и прохожих не приближаться к опасной зоне, пока специалисты оценивают последствия обрушения.

Ранее трагедия произошла в испанской провинции Саламанка во время празднования победы сборной страны на чемпионате мира. В городе Сьюдад-Родриго обрушился фонтан, в результате чего погиб 13-летний подросток, ещё три человека получили тяжёлые травмы. После победы национальной команды болельщики собрались у сооружения, а некоторые из них забрались внутрь фонтана.