Лесу снова нужен хозяин: Миронов предложил вернуть профессию лесника

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил восстановить институт лесников, которые будут следить за состоянием лесных территорий, предотвращать пожары и заниматься восстановлением массивов.

«Лес — это наше национальное достояние. Но сегодня зачастую за огромными территориями просто некому следить. Лесник — это не просто сторож, это хозяин, который знает каждый уголок своего участка и может предотвратить беду до того, как она случится. Надо возвращать лесников», — заявил Миронов РИА Новости.

По его словам, специалисты на местах смогут быстрее обнаруживать возгорания, организовывать первичные меры реагирования и помогать не допустить распространения огня.

Миронов отметил, что в обязанности лесников должны входить не только контроль территорий и противопожарная работа, но и восстановление лесов после повреждений. По его мнению, возвращение этой профессии также поможет создать рабочие места в сельской местности.

Ранее губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов сообщил о сложной пожарной обстановке в регионе. В округе зафиксировали 114 лесных возгораний на площади около 26 тысяч гектаров, причиной высокой горимости стало жаркое и сухое лето.