Спасатель объяснил, как защитить себя, питомца, дом от дыма из-за лесных пожаров

Лесные пожары приносят дым в города. Инструктор по выживанию школы «Волчица» Дмитрий Алёшкин рассказал Life.ru, как защитить квартиру, себя и домашних животных от гари, и предложил надёжные решения.

В первую очередь, чтобы защитить квартиру от дыма из-за лесных пожаров, можно использовать влажные ткани — вывешивать их вместо штор на окна. Мокрая ткань работает как минимальный фильтр: она принимает на себя часть угарного газа и продуктов горения. Дмитрий Алёшкин Инструктор по выживанию школы «Волчица»

Для защиты органов дыхания специалист рекомендует носить влажные марлевые повязки. Они снижают воздействие дыма и помогают при повышенном содержании углекислого газа (CO₂). При этом собеседник Life.ru отмечает низкий уровень комфорта. Он сравнивает это с опытом пандемии и оставляет вопрос удобства открытым.

С домашними животными такой метод не сработает. У большинства питомцев (кошек, собак) нет потовых желез, и в жару они охлаждаются через рот и язык, постоянно дышат с открытой пастью. Закрыть им рот повязкой физически невозможно.

Самым простым и надёжным способом спасения эксперт считает временный переезд. Он советует на период пожаров уезжать из города и центрального региона. Лучше всего взять отпуск и отправиться на Урал, Байкал или в другие сибирские районы, где ситуация спокойнее.

«Конечно, можно закрываться влажными тканями и развешивать их на окнах, но на 100% это дым не уберёт и создаёт дискомфорт в квартире: вместо красивых штор у вас висят мокрые простыни, которые собирают на себя гарь. Но, повторюсь, это лишь временная мера, а не панацея», — добавил собеседник Life.ru.