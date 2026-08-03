В Брянской области восемь мирных жителей получили ранения после атак ВСУ

В Брянской области восемь жителей получили ранения в результате атак беспилотников. Пострадавшим оказали медицинскую помощь, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.

По словам главы региона, удары пришлись по нескольким районам Брянской области. В Климовском районе травмы получили трое местных жителей. Ещё два человека пострадали в Навлинском районе. Кроме того, ранения были зафиксированы у трёх жителей Трубчевского района — двух мужчин и женщины.

Всем пострадавшим своевременно оказали необходимую медицинскую помощь. Информация о состоянии раненых и последствиях атак уточняется.

Ранее сообщалось о последствиях ночной атаки на территорию республики. В результате произошедшего погибли три мирных жителя, ещё двое получили ранения. Власти окажут необходимую помощь семьям и всем, кто столкнулся с последствиями происшествия.