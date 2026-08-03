Пекин отверг обвинения Запада в избыточных промышленных мощностях

Китай попросил западные государства перестать называть рост своего производства и экспорта «китайским шоком 2.0». В Пекине уверены, что подъём промышленности страны, наоборот, открывает новые перспективы для всей мировой экономики. Об этом говорится в докладе Министерства коммерции КНР, текст которого распространило агентство Xinhua.

В ведомстве назвали беспочвенными утверждения о том, что наращивание китайских мощностей вредит компаниям Запада и мешает развиваться странам Глобального Юга.

По данным министерства, на протяжении более десяти лет Китай даёт примерно 30% прироста мировой экономики. В Пекине называют страну надёжной опорой стабильности, ёмким рынком и площадкой для международного промышленного сотрудничества.

Стремительный рост своих отраслей власти объясняют ставкой на инновации и продолжением реформ. При этом, по мнению КНР, отдельные государства превращают торговые темы в политику и прикрываются разговорами о лишних мощностях, чтобы ограничивать поставки китайских товаров.

Пекин не согласился и с тем, что промышленные субсидии ведут к перепроизводству. По оценке китайской стороны, крупный экспорт, профицит торгового баланса и слабый спрос внутри страны сами по себе не означают, что продукции выпускается слишком много.

В министерстве предостерегли, что политика протекционизма подрывает устойчивость мировых цепочек поставок и тормозит экономику планеты. Взамен термина «шок» там предложили формулировку «китайские возможности 2.0» и призвали сохранять открытое партнёрство.

Ранее Китай ввёл ответные экспортные ограничения против 14 компаний из Евросоюза. Как сообщило Минкоммерции КНР, эти меры стали реакцией на попадание 14 китайских и гонконгских предприятий в 21-й санкционный пакет ЕС против России. В Пекине заявили, что были вынуждены ответить зеркально ради защиты национальной безопасности и выполнения обязательств в сфере нераспространения.