Россиянам рассказали, кому положена льгота по ОСАГО и как её получить

Отдельные категории граждан имеют право на компенсацию половины стоимости полиса ОСАГО за счёт федерального бюджета. Руководитель проекта «За права заёмщиков» Народного фронта Евгения Лазарева в беседе с RT разъяснила условия получения этой выплаты.

«Право на эту компенсацию имеют инвалиды любой группы, дети-инвалиды и их законные представители (опекуны, попечители), а также родители или усыновители детей с инвалидностью. Для того чтобы получить эту выплату, в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (ИПРА) должна быть запись, что человеку необходим автомобиль по медицинским показаниям», — подчеркнула собеседница.

Эксперт уточнила, что наличие инвалидности без специальной записи в ИПРА не даёт права на выплату. Компенсация предоставляется только на один автомобиль в течение календарного года и только на ОСАГО, не распространяясь на каско.

«Компенсацию может получить тот, кто лично оплатил полис и указан в договоре как страхователь (владелец). Если полис оформлял представитель, он тоже имеет право на выплату, но должен быть вписан в полис как водитель», — разъяснила специалист.

Важное ограничение: в полисе может быть указано не более трёх водителей, включая самого инвалида или его представителя. Полисы с неограниченным числом водителей (мультидрайв) под льготу не подпадают. Договор должен действовать на момент обращения.

«В беззаявительном порядке компенсацию получают те, кто при оформлении полиса указывает свой СНИЛС, а в государственных базах (Федеральный реестр инвалидов, ЕГИССО) уже есть сведения об инвалидности, записи в ИПРА и привязанном банковском счёте. В этом случае Социальный фонд (СФР) сам проверяет данные и перечисляет компенсацию автоматически», — добавила Лазарева.

Деньги обычно поступают на ту же карту, что и пенсия. Если данных в системе недостаточно, придётся подать заявление через «Госуслуги», МФЦ или клиентскую службу СФР. В некоторых регионах, например в Москве, существуют дополнительные меры поддержки из городского бюджета, условия которых уточняются отдельно.