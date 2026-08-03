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3 августа, 07:34

Омут или брод? Пьяный Андрей Макаревич сиганул с моста в Москву-реку

SHOT: Полный тёзка Андрея Макаревича прыгнул с моста в Москву-реку

Обложка © ТАСС / Александр Казаков

Обложка © ТАСС / Александр Казаков

Андрей Макаревич едва не погиб после прыжка с моста Богдана Хмельницкого в Москву-реку, это был полный тёзка музыканта, пишет SHOT.

По данным Telegram-канала, 50-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения забрался на мост и прыгнул в воду. На место оперативно прибыли спасатели, которые вытащили его из реки.

После происшествия мужчине диагностировали ушиб левого бедра. Кроме того, он находился в состоянии сильного похмелья. Инцидент произошел вечером в минувшую субботу, 1 августа.

Прыжок веры: Американец рыбкой сиганул с моста, убегая от полиции
Прыжок веры: Американец рыбкой сиганул с моста, убегая от полиции

А ранее обнажённый 44-летний мужчина выжил после прыжка с северной башни Бруклинского моста в Нью-Йорке. Полицейские достали его из пролива Ист-Ривер, он выжил.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Александра Вишнякова
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