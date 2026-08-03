Омут или брод? Пьяный Андрей Макаревич сиганул с моста в Москву-реку

Андрей Макаревич едва не погиб после прыжка с моста Богдана Хмельницкого в Москву-реку, это был полный тёзка музыканта, пишет SHOT.

По данным Telegram-канала, 50-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения забрался на мост и прыгнул в воду. На место оперативно прибыли спасатели, которые вытащили его из реки.

После происшествия мужчине диагностировали ушиб левого бедра. Кроме того, он находился в состоянии сильного похмелья. Инцидент произошел вечером в минувшую субботу, 1 августа.

А ранее обнажённый 44-летний мужчина выжил после прыжка с северной башни Бруклинского моста в Нью-Йорке. Полицейские достали его из пролива Ист-Ривер, он выжил.