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3 августа, 07:59

«Обрадованы вряд ли будут»: Милонов оценил перспективы возвращения уехавших артистов

Депутат Милонов: Уехавшие из РФ артисты могут вернуться, но без прежнего статуса

Виталий Милонов. Обложка © Life.ru

Виталий Милонов. Обложка © Life.ru

Член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов высказался о судьбе россиян, покинувших страну после начала специальной военной операции. По его словам, те, кто уехал тихо и не совершал правонарушений, имеют право на возвращение, но не должны рассчитывать на прежнее отношение общества.

«Если мы говорим о людях, которые просто тихо уехали и хотят тихо вернуться, — это их право. Если человек не совершил никакого правонарушения, никто его преследовать не будет, хотя вряд ли этот приезд многих обрадует», — заявил парламентарий kp.ru.

Однако депутат резко высказался о деятелях культуры, покинувших страну с громкими антироссийскими заявлениями. Он подчеркнул, что подобные лица не могут рассчитывать на прощение и должны понести наказание в рамках действующего законодательства.

«Но самое бесстыжее, что некоторые из этих погасших звёзд хотят, чтобы мы их здесь с распростёртыми объятиями приняли и водрузили на прежний пьедестал. Считаю, что это недопустимо. Ну а те, кто распускал язык и призывал кару на Россию и русский народ, ни на какое наше милосердие рассчитывать не должны — придётся отвечать по закону», — подчеркнул Милонов.

Он также отметил, что трудности, с которыми сталкиваются эмигранты за рубежом — безработица, отсутствие жилья, — не должны вызывать сочувствия в России. Парламентарий назвал такое положение результатом их собственного выбора и предупредил, что рассчитывать на возврат к прежним статусу и доходам не стоит. По его словам, западные партнёры использовали их как разовое пропагандистское орудие.

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Напомним, ранее Госдума приняла пакет законов об ограничениях для россиян за рубежом, уклоняющихся от уголовного или административного наказания, позволяющий замораживать счета, запрещать сделки с недвижимостью, кредиты, регистрацию бизнеса и доступ к Госуслугам. Для уголовных дел меры применяются к уклонистам, а для административных — только по определённым статьям, включая нарушения законодательства об иноагентах, дискредитацию ВС РФ и призывы к санкциям.

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Анастасия Никонорова
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