«Обрадованы вряд ли будут»: Милонов оценил перспективы возвращения уехавших артистов

Член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов высказался о судьбе россиян, покинувших страну после начала специальной военной операции. По его словам, те, кто уехал тихо и не совершал правонарушений, имеют право на возвращение, но не должны рассчитывать на прежнее отношение общества.

«Если мы говорим о людях, которые просто тихо уехали и хотят тихо вернуться, — это их право. Если человек не совершил никакого правонарушения, никто его преследовать не будет, хотя вряд ли этот приезд многих обрадует», — заявил парламентарий kp.ru.

Однако депутат резко высказался о деятелях культуры, покинувших страну с громкими антироссийскими заявлениями. Он подчеркнул, что подобные лица не могут рассчитывать на прощение и должны понести наказание в рамках действующего законодательства.

«Но самое бесстыжее, что некоторые из этих погасших звёзд хотят, чтобы мы их здесь с распростёртыми объятиями приняли и водрузили на прежний пьедестал. Считаю, что это недопустимо. Ну а те, кто распускал язык и призывал кару на Россию и русский народ, ни на какое наше милосердие рассчитывать не должны — придётся отвечать по закону», — подчеркнул Милонов.

Он также отметил, что трудности, с которыми сталкиваются эмигранты за рубежом — безработица, отсутствие жилья, — не должны вызывать сочувствия в России. Парламентарий назвал такое положение результатом их собственного выбора и предупредил, что рассчитывать на возврат к прежним статусу и доходам не стоит. По его словам, западные партнёры использовали их как разовое пропагандистское орудие.

Напомним, ранее Госдума приняла пакет законов об ограничениях для россиян за рубежом, уклоняющихся от уголовного или административного наказания, позволяющий замораживать счета, запрещать сделки с недвижимостью, кредиты, регистрацию бизнеса и доступ к Госуслугам. Для уголовных дел меры применяются к уклонистам, а для административных — только по определённым статьям, включая нарушения законодательства об иноагентах, дискредитацию ВС РФ и призывы к санкциям.