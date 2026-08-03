«Произошёл конфликт»: Семья Кунгурова заподозрила инсценировку самоубийства артиста

Новые сомнения в обстоятельствах гибели оперного певца Евгения Кунгурова появились у его семьи. Адвокат Евгений Черноусов заявил, что отец артиста допускает версию конфликта с последующим сокрытием преступления. Об этом он сообщил ТАСС.

«Мы с Виктором Евгеньевичем предполагаем, что произошёл конфликт, и в этой нервозной ситуации кто-то мог ударить Кунгурова тупым твёрдым предметом, причинив смертельную черепно-мозговую травму. <…> Мы не утверждаем точно, что смерть наступила от этого удара. Могло наступить предсмертное состояние. И в этом состоянии <...> [могли совершить инсценировку, чтобы] скрыть следы преступления», — сказал он.

По версии стороны семьи, одним из оснований для сомнений стала черепно-мозговая травма, выявленная после смерти музыканта. Защитник утверждает, что это повреждение отличается от остальных и могло появиться не при тех обстоятельствах, которые ранее назывались официально. Родные артиста считают, что после возможного конфликта могла быть предпринята попытка представить произошедшее как самоубийство. При этом адвокат подчеркнул, что не утверждает эту версию как установленный факт.

Отец певца Виктор Кунгуров направил обращение в Генеральную прокуратуру России. В документе он попросил передать расследование в ГСУ СК по Москве и рассмотреть вопрос о переквалификации дела на статью об умышленном убийстве, совершённом группой лиц. Кроме того, семья требует выяснить обстоятельства исчезновения вещей из квартиры артиста. По словам Виктора Кунгурова, пропали документы, благодарственные письма, награды, дорогостоящие часы, концертная одежда и два мобильных телефона.

Именно в телефонах, как считает отец певца, могли сохраниться переписки, которые имеют значение для расследования. Адвокат заявил о необходимости допросить людей, у которых были ключи от квартиры, и при необходимости провести у них обыски. При этом Виктор Кунгуров не считает, что к гибели сына могли быть причастны люди из его профессионального окружения. Он описал артиста как доброжелательного человека, который помогал окружающим и не имел конфликтов среди коллег.

Евгений Кунгуров был найден погибшим в центре Москвы 8 апреля 2024 года. Ранее правоохранители сообщали, что артист мог находиться в депрессивном состоянии и предположительно совершить самоубийство. Спустя два года по факту произошедшего возбудили дело о доведении до самоубийства, а Виктор Кунгуров получил статус потерпевшего.

Ранее стало известно, что отец Евгения Кунгурова намерен добиваться проведения дополнительного следственного эксперимента в рамках расследования гибели певца. Виктор Кунгуров хочет проверить обстоятельства падения тела и предложить следствию провести эксперимент с использованием манекена, который планируется сбросить с девятого этажа.