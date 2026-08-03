Последний сплав: 76-летний турист из Петербурга погиб на реке в Сибири

В Иркутской области погиб 76-летний турист из Санкт-Петербурга во время сплава по реке Снежной. Предварительно, мужчина сорвался с катамарана. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

«По предварительным данным, погибший, 76-летний уроженец города Санкт-Петербурга, упал с катамарана. Как только остальные участники сплава вышли на связь вблизи села Выдрино, они сообщили о случившемся в полицию», — говорится в сообщении.

Сообщение о гибели мужчины поступило в дежурную часть ОМВД России по Слюдянскому району. На место направили следственно-оперативную группу. Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В полиции напомнили о необходимости соблюдать осторожность во время нахождения на воде. Особое внимание правоохранители призвали уделять безопасности при сплавах в незнакомых местах и использовании плавсредств. Гражданам также рекомендовали не выходить на водные маршруты без соответствующей подготовки и навыков.

Ранее в Свердловской области завершились поиски туриста, пропавшего во время сплава по реке Исети. Мужчину обнаружили погибшим в районе лодочной станции «Металлист». Личность погибшего подтвердил его отец. На реку отправилась группа из пяти жителей Екатеринбурга, среди которых были двое взрослых и трое детей в возрасте от 11 до 17 лет.