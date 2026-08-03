«Посмотри, я не знаю»: ФСБ показала момент задержания террориста, готовившего взрыв в Пятигорске

Федеральная служба безопасности опубликовала видеозапись задержания уроженца Центральной Азии, который планировал совершить террористический акт в Пятигорске. Объектом нападения злоумышленник выбрал городскую прокуратуру.

ФСБ показала кадры задержания готовившего теракт в Пятигорске. Видео © ЦОС ФСБ

На кадрах видно, как силовики проводят захват подозреваемого прямо на улице. Во время допроса на вопрос о содержимом пакетов мужчина неуверенно ответил: «Посмотри, пожалуйста, я не знаю».

При обыске у задержанного изъяли компоненты для создания самодельного взрывного устройства. Также оперативники обнаружили металлические шарики, предназначенные для усиления поражающего эффекта.

По данным спецслужб, фигурант действовал по указке кураторов из Сирии. Он успел провести разведку местности и закупить все необходимое для сборки бомбы.

Злоумышленник намеревался дистанционно подорвать устройство у административного здания. После осуществления задуманного он планировал бежать за границу, чтобы примкнуть к рядам международной террористической организации.

Сейчас проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства подготовки к преступлению.

Наромним, спецслужбы пресекли готовящийся террористический акт в Пятигорске. Объектом атаки должно было стать местное здание прокуратуры, а исполнителем — выходец из Центральной Азии 2001 года рождения.