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3 августа, 08:37

Поплатилась за неуважение: Стало известно, что будет с иностранкой, стелившей флаг России на пол

Иностранку вышлют из РФ в Узбекистан из-за использования флага как коврика

Обложка © Telegram / Migratsiya agentligi

Обложка © Telegram / Migratsiya agentligi

Гражданку Узбекистана, у которой в Нижегородской области нашли коврик с изображением российского флага, отправят на родину 6 августа. Об этом сообщили в пресс-службе агентства миграции республики.

Ранее в соцсетях появилось видео рейда российских правоохранителей в квартире женщины. После обнаружения коврика с изображением государственного символа РФ рассматривался вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о надругательстве над флагом России.

«За счёт средств миграционного фонда для женщины оформлен авиабилет в Узбекистан. Её возвращение на родину запланировано на шестое августа», — сообщили в ведомстве.

Там добавили, что представители агентства и генконсульства Узбекистана в Казани совместно с российскими органами выясняют обстоятельства произошедшего и оказывают женщине необходимую помощь.

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Ранее Вячеслав Володин сообщил о планах расширить список административных нарушений, за которые иностранцев могут выдворять из России. В перечень предлагают добавить дискриминацию и отказ выполнять законные требования пограничников.

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Дарья Денисова
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