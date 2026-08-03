Дегтярёв предложил обязать сменивших гражданство спортсменов возмещать расходы

В России могут появиться соглашения между спортсменами и спортивными федерациями на случай смены гражданства. Глава Минспорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что такие документы помогут компенсировать затраты на подготовку атлетов. Об этом он сообщил изданию «Эксперт».

Дегтярёв отметил, что после перехода под другой спортивный флаг международные организации обычно вводят для спортсменов временный период ожидания. Такой карантин может длиться от двух до четырёх лет, а его сокращение зависит от согласия российской федерации по соответствующему виду спорта. Министр допустил, что одним из условий для уменьшения этого срока может стать компенсация расходов, которые были направлены на подготовку спортсмена.

«Государство тратит большие деньги на карьерную траекторию того или иного спортсмена — это и использование инфраструктуры, и зарплата тренеров и специалистов», — сказал он.

По оценке Дегтярёва, затраты на одного уже состоявшегося спортсмена могут достигать 1,5 млн рублей в год. При этом глава Минспорта заявил, что не поддерживает смену спортивного гражданства взрослыми атлетами и призвал спортсменов продолжать выступать за Россию. Отдельно министр отметил ситуацию с юниорами. В случае несовершеннолетних решение принимают родители, поэтому предъявлять претензии самим спортсменам нельзя.

Ранее стало известно о допуске российских боксёров к международным турнирам под национальной символикой. Разрешение распространяется на спортсменов всех возрастов — теперь они смогут выступать с флагом и гимном России. Федерация бокса России вошла в состав World Boxing в начале 2026 года.