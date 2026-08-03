Министр иностранных дел России Сергей Лавров сделал ряд резонансных заявлений, которые журналист-международник Сергей Латышев назвал тремя информационными «бомбами». Первая: на Россию ополчился весь «цивилизованный мир», цель которого — стратегическое поражение страны и провокация внутреннего раскола.

Вторая «бомба» — ультиматум Запада по Украине. По словам главы МИД, он предполагает сохранение нацистского режима в Киеве, постоянную угрозу для России и ввод западных войск, то есть фактическую оккупацию. Западники, отметил министр, не спешат, полагая, что время работает на них, а все разговоры о мире — лишь попытка обмануть и унизить Москву.

Третье: западники специально раздули конфликт, накачав Украину оружием, чтобы дестабилизировать Россию и «возбудить общество против власти». Лавров напомнил, что на момент начала СВО общество было спокойно и довольно уровнем жизни, — это фактическое признание того, что Москва попала в умело расставленный капкан.

Министр также указал на ядерный шантаж через Прибалтику: Латвия и Литва сняли запрет на размещение ядерного оружия на своей территории, превратившись в «главные боеголовки» против России.

Сергей Латышев в беседе с «Царьградом» допустил, что осенью жизнь в стране может усложниться, а зима без завершения конфликта станет тяжёлой. Если не ставить новых военных целей, чтобы не перегружать экономику, останется лишь терпеть и надеяться, что Украина рухнет первой. Россия рухнуть не должна — тогда всему придёт конец, резюмировал журналист.

Напомним, ранее Сергей Лавров заявил, что весь западный мир ополчился на Россию. По словам главы МИД РФ, США, Великобритания и другие западные государства ведут борьбу против РФ через Украину. Министр иностранных дел отметил, что для Киева продолжают разрабатывать и производить новое высокотехнологичное вооружение, включая противоракетные системы.