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Регион
3 августа, 08:45

Три «бомбы» Лаврова: Запад тянет время, готовя раскол России к зиме

Эксперт Латышев: Лавров признал, что Запад расставил для РФ капкан на Украине

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сделал ряд резонансных заявлений, которые журналист-международник Сергей Латышев назвал тремя информационными «бомбами». Первая: на Россию ополчился весь «цивилизованный мир», цель которого — стратегическое поражение страны и провокация внутреннего раскола.

Вторая «бомба» — ультиматум Запада по Украине. По словам главы МИД, он предполагает сохранение нацистского режима в Киеве, постоянную угрозу для России и ввод западных войск, то есть фактическую оккупацию. Западники, отметил министр, не спешат, полагая, что время работает на них, а все разговоры о мире — лишь попытка обмануть и унизить Москву.

Третье: западники специально раздули конфликт, накачав Украину оружием, чтобы дестабилизировать Россию и «возбудить общество против власти». Лавров напомнил, что на момент начала СВО общество было спокойно и довольно уровнем жизни, — это фактическое признание того, что Москва попала в умело расставленный капкан.

Министр также указал на ядерный шантаж через Прибалтику: Латвия и Литва сняли запрет на размещение ядерного оружия на своей территории, превратившись в «главные боеголовки» против России.

Сергей Латышев в беседе с «Царьградом» допустил, что осенью жизнь в стране может усложниться, а зима без завершения конфликта станет тяжёлой. Если не ставить новых военных целей, чтобы не перегружать экономику, останется лишь терпеть и надеяться, что Украина рухнет первой. Россия рухнуть не должна — тогда всему придёт конец, резюмировал журналист.

Лавров заявил, что Запад выдвигает России ультиматум по Украине
Лавров заявил, что Запад выдвигает России ультиматум по Украине

Напомним, ранее Сергей Лавров заявил, что весь западный мир ополчился на Россию. По словам главы МИД РФ, США, Великобритания и другие западные государства ведут борьбу против РФ через Украину. Министр иностранных дел отметил, что для Киева продолжают разрабатывать и производить новое высокотехнологичное вооружение, включая противоракетные системы.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Дарья Нарыкова
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