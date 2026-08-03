«Выработался иммунитет»: Глейхенгауз откровенно ответил хейтерам и вспомнил травму юности

Известный хореограф Даниил Глейхенгауз, чьи программы для Алины Загитовой, Анны Щербаковой и Камилы Валиевой приносили олимпийские медали, в интервью Леди Mail откровенно рассказал о своём отношении к критике и сложностях в спортивной карьере. По его признанию, в начале пути негативные отзывы сильно задевали его, заставляя сомневаться в себе, даже несмотря на обилие похвалы.

«Мне кажется, любому человеку интересна оценка его работы, и я — не исключение. Поэтому, конечно, я слежу за тем, что обо мне пишут. На самом старте моей карьеры, когда моё имя стало появляться в новостях, безусловно, любая критика моей работы меня очень задевала. Я переживал, копался в себе», — подчеркивает хореограф.

Сегодня у него выработался иной подход: конструктивные замечания он принимает с благодарностью, видя в них точки роста. А на откровенный хейт у него, по его собственным словам, выработался иммунитет.

«Если она конструктивная, я ей даже рад и благодарен тем, от кого она исходит, ведь такие замечания не лишний раз показывают мне, на что сделать упор в будущем. Причём почти всегда бывает так, что я и сам планировал сакцентировать внимание именно на этих моментах, а когда ещё и зрители со мной согласны, это же вообще здорово», — делится Даниил.

Особенно сложным периодом Глейхенгауз назвал возраст с 15 до 18 лет, когда после серьёзной травмы и операции на голеностопе он столкнулся с возвращением боли при нагрузках. Два-три сезона он метался в неопределённости, но поддержка семьи помогла принять трудное решение сменить одиночное катание на танцы на льду.

С поддержкой семьи он принял решение сменить дисциплину и найти партнёршу для танцев на льду, хотя переход дался непросто — в 18 лет ему пришлось заново учиться катанию. Он отметил, что это помогло ему в дальнейшем как хореографу. Обращаясь к разным врачам, он терял веру, но близкие помогли ему выбрать путь.

Ранее хореограф Даниил Глейхенгауз рассказал, что тяжело переживал результат Аделии Петросян на Олимпиаде-2026, где она заняла шестое место с 214,53 баллами, и после соревнований столкнулся с эмоциональным выгоранием, признавшись, что первые дни провёл в уединении. Он отметил, что подготовка фигуристки потребовала много сил и нервов, но результат стал для него разочарованием.