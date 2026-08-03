Дождались отбоя, переоделись и исчезли: Двое пациентов сбежали из психушки в Канске

Двое пациентов психоневрологического диспансера в Канске Красноярского края сбежали из медицинского учреждения. Об этом сообщает SHOT.

По данным Telegram-канала, ночью 42-летний Олег Хватьев и 35-летняя Ольга Уткина дождались, когда персонал завершит вечерний обход и пересчет пациентов, после чего покинули территорию диспансера. Перед побегом они переоделись в гражданскую одежду: мужчина — в камуфляжный костюм, женщина — в черную ветровку с капюшоном.

Отсутствие пациентов обнаружили утром. К их поискам подключили сотрудников правоохранительных органов и спасательные службы.

По данным Telegram-канала, ранее Хватьев привлекался к уголовной ответственности по статье об угрозе убийством или причинении тяжкого вреда здоровью.

А ранее Life.ru рассказывал, что житель Приморского края, прославившийся как «человек-паук» на опорах ЛЭП, во второй раз сбежал из психиатрической клиники. Позже его вновь задержали сотрудники полиции. Мужчина прославился благодаря роликам, на которых без страховки забирался на опоры линий электропередачи и фонарные столбы, выполняя различные упражнения на большой высоте.