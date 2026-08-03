Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о продолжении планомерной зачистки Красного Лимана российскими силами. По его словам, организованное сопротивление со стороны ВСУ в городе прекратилось: украинские военные укрываются в подвальных помещениях, в то время как российские штурмовые группы методично берут под контроль городские кварталы.

«Противник уже не оказывает организованного сопротивления. Украинские военные прячутся в подвалах, а наши штурмовики уверенно продвигаются шаг за шагом, квартал за кварталом, зачищая [город]», — приводит ИС «Вести» слова главы ДНР.

Пушилин также отметил, что, несмотря на активное сопротивление украинских сил, ВС РФ продолжают продвижение. По его словам, противник пытается замедлить наступление с помощью дронов, минирования местности и деятельности диверсионных групп, однако российские военные успешно справляются с этими угрозами. Глава ДНР указал на результативную работу операторов БПЛА, которые поражают логистические узлы и живую силу ВСУ за пределами Красного Лимана. Кроме того, глава республики сообщил о приближении российских войск к восточным границам Доброполья.

Ранее Life.ru писал, что будущее Донбасса способно оказать значительное влияние на возможное завершение конфликта на Украине. Возможное урегулирование ситуации зависит от целого ряда факторов, включая решения западных государств, оказывающих Киеву военную и политическую поддержку. Отдельное внимание уделено роли США и европейских стран, которые продолжают поставлять Украине вооружение и оказывать дипломатическое содействие.