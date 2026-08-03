Член Комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с «Ридусом» прокомментировал прогнозы западных СМИ о возможном распаде так называемой «коалиции желающих» по поддержке Украины. Парламентарий назвал этот альянс «клубом по интересам», который неизбежно развалится, однако это не принесёт России облегчения на внешнеполитическом фронте.

«Конечно, этот клуб по интересам в виде «коалиции желающих» развалится. Он просто ни о чём. Являвшиеся инициаторами создания данного клуба люди теперь стали политическими трупами», — заявил депутат.

По его словам, даже после ухода с авансцены таких лидеров, как Эмманюэль Макрон и Кир Стармер, антироссийский настрой правящих элит стран Европы и США никуда не исчезнет. Колесник подчеркнул, что Запад продолжит использовать любую возможность для ослабления России, и смена лиц в политическом руководстве не изменит сути этой стратегии.

«Основная задача заключается в том, чтобы страны Евросоюза и США держали данное ими слово. Но они своему слову хозяева: хочу — дал, хочу — взял. Члены этого неформального блока просто пытаются использовать шанс ослабить Россию и решить за её счёт какие-то свои проблемы», — добавил парламентарий.

Вместе с тем парламентарий выразил уверенность, что попытки оказать давление на Москву обречены на провал. Он отметил, что Россия наращивает военный потенциал и укрепляет боевой дух, что делает её неуязвимой для внешнего диктата.

«Нагнуть Россию» странам «коалиции желающих» не удастся, — резюмировал депутат. По его мнению, современная геополитическая ситуация лишь закаляет страну, заставляя её полагаться на собственные силы и укреплять суверенитет.

Ранее Life.ru писал, что британские власти опасаются, что после президентских выборов 2027 года Франция может изменить курс по Украине и выйти из «коалиции желающих», особенно в случае победы Марин Ле Пен или Жан-Люка Меланшона, которые не поддерживают нынешнюю политику Макрона. В Лондоне считают, что смена французского президента может поставить под вопрос сотрудничество в сфере разведданных и работу коалиции.