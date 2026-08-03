Жестокое нападение во Вроцлаве: 18-летний украинец изрезал ножом на полячку, она при смерти

Во Вроцлаве 18-летний гражданин Украины напал с ножом на 30-летнюю местную жительницу. Пострадавшую госпитализировали, её жизнь находится под угрозой, сообщает полиция.

По данным правоохранителей, нападение произошло в подъезде жилого дома. После случившегося молодой человек попытался скрыться, однако вскоре был задержан.

Причины произошедшего пока не установлены. Инцидент прокомментировал министр внутренних дел Польши Марчин Кервиньский.

«Хорошая работа полиции. Нулевая толерантность к преступникам и к ненависти», — написал он в соцсети X.

Согласно польскому законодательству, обвиняемому может грозить до 25 лет лишения свободы.

Ранее суд Амстердама продлил арест гражданина Украины, обвиняемого в нападении с ножом на прохожих в центре города. По данным следствия, мужчина заявил, что намеренно бил людей в спину и был готов повторить это после освобождения.