Напавший с ножом на людей в Амстердаме украинец заявил, что сделал бы это снова

Окружной суд Амстердама провёл пятое предварительное слушание по делу гражданина Украины, подозреваемого в нападении с ножом на прохожих в центре столицы. На заседании прозвучали шокирующие подробности, сообщает портал NL Times.

По данным следствия, Роман Д. заявил сотрудникам тюрьмы, что намеренно наносил удары ножом в спину, в область лопаток, чтобы люди могли «быстрее задохнуться» и ему не приходилось смотреть им в глаза. Он также сказал, что «сделал бы это снова», если бы оказался на свободе.

Суд продлил содержание под стражей обвиняемого. Следующее заседание по этому делу назначено на 1 июля. Нападение произошло в конце марта, в результате пострадали несколько человек. Украинская сторона пока не комментировала инцидент. Прокуратура Нидерландов продолжает расследование.