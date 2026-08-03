Нашествие гигантов: К пляжам Владивостока приплыли огромные медузы корнероты

К берегам Владивостока в Амурском заливе начали подплывать гигантские медузы ропилемы. Данное заявление сделал президент Федерации подводного спорта Приморского края Дмитрий Анашкин в своём телеграм-канале.

Гигантские медузы ропилемы пришли в Амурский залив. Видео © Telegram / Дмитрий Анашкин Владивосток

«В Амурский залив пришли гигантские медузы ропилемы, или корнероты. Пока их мало, начало миграции. В этом году первая, которую я встретил, на видео — она в диаметре купола около 35 сантиметров. В прошлые годы я встречал более крупные экземпляры этой медузы, около 70 сантиметров в диаметре», — рассказал Анашкин, предоставив кадры.

Специалист отметил, что ропилемы не представляют опасности для человека, однако брать их голыми руками всё же не рекомендуется из-за слабого токсина. Медузу он встретил во время погружения на глубину, а на поверхность она устремилась уже в процессе съёмки. Анашкин добавил, что отдыхающие могут столкнуться с ними в районах Санаторной и Угольной, где этих медуз часто выбрасывает на пляжи.

Ропилема обычно обитает у побережья Китая, Кореи и Японии, а в Приморье появляется с наступлением тепла. Течением их заносит в закрытые бухты Владивостока, где они скапливаются. По ощущениям от прикосновения, медуза напоминает гладкий мяч, поделился Анашкин.

Ранее стало известно, что в Астраханской области впервые зафиксировали появление пресноводной медузы Craspedocusta sowerbii, родиной которой является бассейн Амазонки. Этот вид входит в список ста самых опасных инвазивных видов России. Живые экземпляры были обнаружены астраханцами в акватории Приволжского Затона. Учёные рассматривают три вероятных пути проникновения хищника в Каспий: естественный дрейф по течению Волги, перенос с балластными водами судов или распространение покоящихся стадий водоплавающими птицами.