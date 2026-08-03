Пушилин заявил, что ВСУ превратили Славянскую ТЭС в укрепрайон

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Славянская ТЭС на севере республики используется украинскими войсками как мощный укреплённый район и площадка для размещения вооружения.

По его словам, наиболее ожесточённые столкновения сейчас идут на Славянско-Краснолиманском направлении. Бои продолжаются уже на окраинах Николаевки, где расположена электростанция.

«Славянско-краснолиманское направление: здесь тоже ожесточенные бои и на окраинах уже самой Николаевки — это населённый пункт, где находится Славянская ТЭС. Противник превратил её в мощный укрепрайон и место базирования вооружения», — цитирует Пушилина ИС «Вести».

Ранее Life.ru писал, что российские войска почти выбили Вооружённые силы Украины (ВСУ) из населённого пункта Водянское после освобождения Светлого в ДНР. Сейчас населённый пункт находится в зоне активных боевых действий и фактически относится к серой зоне.