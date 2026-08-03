В России планируют создать три новые вакцины против онкологических заболеваний
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Российские специалисты намерены разработать три вакцины для лечения онкологических заболеваний. Об этом РИА «Новости» сообщил академик РАН, научный руководитель НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
«В дальнейшем мы планируем разработать вакцины от рака мочевого пузыря, мелкоклеточного рака лёгких и колоректального рака», — сказал он.
Ранее в России начали испытания отечественного препарата против рака кожи. Первый доброволец, получивший такую терапию, проходит курс лечения, его состояние специалисты оценивают как нормальное. Препарат производится на базе Центра имени Гамалеи, а введение вакцины проводится в медицинском учреждении имени Герцена.
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