В России планируют создать три новые вакцины против онкологических заболеваний

Российские специалисты намерены разработать три вакцины для лечения онкологических заболеваний. Об этом РИА «Новости» сообщил академик РАН, научный руководитель НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«В дальнейшем мы планируем разработать вакцины от рака мочевого пузыря, мелкоклеточного рака лёгких и колоректального рака», — сказал он.

Ранее в России начали испытания отечественного препарата против рака кожи. Первый доброволец, получивший такую терапию, проходит курс лечения, его состояние специалисты оценивают как нормальное. Препарат производится на базе Центра имени Гамалеи, а введение вакцины проводится в медицинском учреждении имени Герцена.