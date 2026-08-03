Европейские структуры рассматривают возможность проверки общеевропейской партии «Европа суверенных наций» (ESN), в которую входит немецкая «Альтернатива для Германии» (АдГ). Об этом сообщает издание Rapporteur со ссылкой на источники.

Инициатором процедуры выступил орган APPF, который занимается контролем за соблюдением общеевропейскими политическими партиями требований законодательства. Для оценки деятельности ESN планируется создать независимый комитет. В его состав могут войти бывшие представители институтов Евросоюза и эксперты, назначенные Советом ЕС и Европарламентом.

«Двое бывших высокопоставленных чиновников должны присоединиться к беспрецедентному расследованию вопроса о возможном запрете партии ESN <...> за нарушение ценностей ЕС. <…> Независимый комитет видных деятелей должен представить надзорному органу рекомендации о дальнейших действиях», — говорится в материале.

По данным издания, Еврокомиссия предложила включить в комитет бывшего генерального секретаря ЕК Александера Итальянера и экс-еврокомиссара Люксембурга Мартин Райхертс. Партия ESN получает часть финансирования из бюджета Европарламента. В объединение входят, в частности, немецкая АдГ, итальянская Futuro Nazionale и французская партия Reconquête, основанная Эриком Земмуром. Проверка может стать первым случаем применения механизма контроля общеевропейских партий на соответствие политическим ценностям ЕС.

Ранее депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Маркус Фронмайер выступил против возможного прямого противостояния Германии и России. По словам политика, Берлину следует в первую очередь учитывать интересы собственных граждан, а не предоставлять Украине долгосрочные гарантии безопасности.