За день при подрывах на минах ВСУ пострадали шесть жителей Энергодара

В Энергодаре Запорожской области за один день шесть мирных жителей получили ранения после подрыва на минах. Взрывные устройства были дистанционно установлены ВСУ. Об этом сообщил глава города Максим Пухов.

Пострадавшие были направлены в приёмное отделение МСЧ № 145 Энергодара для оказания медицинской помощи. По словам Пухова, люди передвигались по привычным для себя маршрутам и не ожидали угрозы. Именно это, отметил глава города, привело к тому, что они оказались среди пострадавших.

Власти города заявили, что речь идёт о дистанционном минировании территории. Установленные таким способом взрывные устройства стали причиной нескольких происшествий за один день.

Ранее в Энергодаре произошла атака на жилой дом с применением беспилотников. В результате удара погибла 74-летняя местная жительница. Два квадрокоптерных БПЛА попали в пятиэтажку на проспекте Строителей. После этого в нескольких квартирах началось возгорание.