78-летний москвич дотронулся до полотенцесушителя в ванной и упал замертво
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В квартире на северо-западе Москвы произошла трагическая гибель 78-летнего мужчины. Инцидент случился 2 августа в ванной комнате, где в момент происшествия работала стиральная машина.
По данным сайта МК.ru, пенсионер дотронулся до металлического полотенцесушителя, после чего раздался пронзительный крик. Супруга погибшего, прибежавшая на шум, с трудом оторвала его от прибора, но мужчина упал без сознания и спустя короткое время скончался. Предварительной причиной называется поражение электрическим током.
Прибывшие на место сотрудники МЧС не выявили проблем с проводкой. Вызванный позже частный электрик также не нашёл неисправностей в электросети, что добавляет загадочности произошедшему. Следствие продолжает выяснять точные причины возникновения опасного напряжения на корпусе устройства.
Правоохранительные органы проверяют техническое состояние полотенцесушителя и стиральной машины, а также возможные нарушения правил эксплуатации электроприборов в квартире. Проводится доследственная проверка.
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