78-летний москвич дотронулся до полотенцесушителя в ванной и упал замертво

В квартире на северо-западе Москвы произошла трагическая гибель 78-летнего мужчины. Инцидент случился 2 августа в ванной комнате, где в момент происшествия работала стиральная машина.

По данным сайта МК.ru, пенсионер дотронулся до металлического полотенцесушителя, после чего раздался пронзительный крик. Супруга погибшего, прибежавшая на шум, с трудом оторвала его от прибора, но мужчина упал без сознания и спустя короткое время скончался. Предварительной причиной называется поражение электрическим током.

Прибывшие на место сотрудники МЧС не выявили проблем с проводкой. Вызванный позже частный электрик также не нашёл неисправностей в электросети, что добавляет загадочности произошедшему. Следствие продолжает выяснять точные причины возникновения опасного напряжения на корпусе устройства.

Правоохранительные органы проверяют техническое состояние полотенцесушителя и стиральной машины, а также возможные нарушения правил эксплуатации электроприборов в квартире. Проводится доследственная проверка.

Ранее в Белгородской области возбуждено уголовное дело по факту гибели 11-летнего подростка, который получил смертельный удар током при мытье мотоцикла аппаратом высокого давления, подключённым через удлинитель. Следственный комитет квалифицировал происшествие как причинение смерти по неосторожности.