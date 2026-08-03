«Лунное сияние» в перьях: Учёные объяснили, почему в Египте обожествляли ибиса и обезьяну

Древние египтяне могли выбрать павиана-гамадрила и священного ибиса для образа бога Тота из-за их необычного сходства с лунным светом. К такому выводу пришли учёные, изучившие окраску животных и их роль в религиозных представлениях древней цивилизации. Об этом пишет журнал Time and Mind.

Тот считался богом мудрости, письма и Луны. В древнеегипетском искусстве его изображали в двух формах — в виде священного ибиса и павиана-гамадрила. Исследователи решили проверить, почему именно эти животные получили особый статус, хотя египтяне были знакомы со множеством других видов птиц и обезьян.

Учёные измерили, как перья и шерсть отражают свет, и обнаружили сходство с характеристиками лунного сияния. Особенно заметный эффект показала серебристая шерсть взрослых самцов павианов-гамадрилов и белое оперение ибисов.

По мнению авторов работы, именно эта светлая окраска могла стать одной из причин, почему древние египтяне связали животных с небесным божеством. Другие виды обезьян и птиц не обладали таким визуальным сходством, хотя также были известны жителям Египта.

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