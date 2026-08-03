Катер с отдыхающими на водном диване перевернулся на Байкале

В районе села Горячинск на Байкале произошло ЧП с маломерным судном. Катер опрокинулся во время движения, однако, по предварительным данным, никто из людей не пострадал. О случившемся сообщило «Прибайкалье-инфо.24/7» в канале в MAX.

На Байкале перевернулся катер с буксируемым водным диваном, пострадавших нет. Видео © MAX / Прибайкалье-инфо.24/7

За катером буксировался надувной водный диван, на котором в этот момент находились туристы. Во время происшествия судно опрокинулось. Всех людей удалось благополучно доставить на берег. Предварительно, обошлось без пострадавших. Медицинская помощь никому не потребовалась. Обстоятельства случившегося и причины, из-за которых катер перевернулся, устанавливаются. Подробности происшествия уточняются.

Ранее в Саратовской области следователи начали проверку после происшествия с маломерным судном, в результате которого пострадал ребёнок. Инцидент произошёл в Марксовском районе на Волге. Катер наехал на пятилетнюю девочку, которая находилась в воде вместе с матерью.