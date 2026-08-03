Бывший «антикитайский голос» сдал назад: Почему Рубио вдруг испугался конфликта с КНР

Китайское издание Sohu опубликовало анализ, в котором оценило смену риторики госсекретаря США Марко Рубио в отношении Китая. Рубио, ранее известный как главный «антикитайский голос» в американской политике, теперь говорит о необходимости «контролировать ситуацию» и избегать конфликтов. Однако в Пекине считают, что эта мягкость — лишь прагматичный тактический ход, продиктованный слабой экономической статистикой США, сообщает РИА «ФедералПресс».

В публикации отмечается, что Рубио в интервью Fox News 1 августа заявил о катастрофических последствиях любого конфликта между Китаем и США для обеих стран и всего мира, но при этом подчеркнул, что США не могут отказываться от своих национальных интересов. Авторы назвали это заявление неожиданным, указав на сложность внешней политики.

Китайские аналитики связывают смену тона с тревожными экономическими данными: рост ВВП США во втором квартале составил лишь 1,5%, а резкий скачок импорта (в основном из-за спроса на чипы для ИИ) фактически съел прирост. На этом фоне доходность 30-летних гособлигаций достигла максимума за 19 лет — 5,2% при госдолге в 31 триллион долларов.

Как отмечают в КНР, в то время как Рубио говорит о диалоге, Вашингтон усиливает технологическую блокаду: с 24 июля введены новые тарифы на товары из 60 стран и ужесточён экспортный контроль за полупроводниками. По мнению китайских обозревателей, курс США предельно ясен: смягчение там, где нужен рынок (сельхозпродукция, Boeing), и жёсткость там, где речь идёт о технологическом суверенитете.

«Мягкие слова» американской стороны не меняют сути противостояния, а лишь делают его чуть менее взрывоопасным, — указывают авторы.

Пекин, в свою очередь, намерен сохранять собственные рычаги влияния в области редкоземельных металлов и микроэлектроники, ведя диалог там, где это выгодно, и не ослабляя «верёвку самозащиты».

Ранее Рубио заявил, что отношения Трампа и Си Цзиньпина основаны на взаимном уважении и постоянном диалоге, а Вашингтон считает прямое общение с Пекином необходимым для стабильности и отсутствие контактов было бы безответственным. Он подчеркнул, что оба лидера понимают важность сотрудничества, несмотря на разногласия. Рубио отметил, что диалог позволяет странам искать точки соприкосновения.