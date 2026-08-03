Число погибших при ночной атаке ВСУ на Крым увеличилось до четырёх

Число погибших из-за ночной атаки ВСУ на Крым выросло до четырёх. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксёнов.

«По уточнённой информации, в результате ночного удара по Крыму погиб ещё один человек. Искренне соболезную родным и близким погибшего», — написал Аксёнов в Telegram-канале.

До этого сообщалось, что в результате ночной атаки на Республику Крым погибли три мирных жителя, ещё два человека получили ранения. Минобороны России утром отчиталось о 131 сбитом за ночь беспилотнике. Помимо Крыма, атаке подверглись ещё девять регионов страны.