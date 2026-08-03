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3 августа, 10:18

Число погибших при ночной атаке ВСУ на Крым увеличилось до четырёх

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Число погибших из-за ночной атаки ВСУ на Крым выросло до четырёх. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксёнов.

«По уточнённой информации, в результате ночного удара по Крыму погиб ещё один человек. Искренне соболезную родным и близким погибшего», — написал Аксёнов в Telegram-канале.

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До этого сообщалось, что в результате ночной атаки на Республику Крым погибли три мирных жителя, ещё два человека получили ранения. Минобороны России утром отчиталось о 131 сбитом за ночь беспилотнике. Помимо Крыма, атаке подверглись ещё девять регионов страны.

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Наталья Демьянова
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