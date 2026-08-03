Четыре года взаперти, а потом на улицу: У инвалида из Петербурга отняли квартиру росчерком пера

В Санкт-Петербурге инвалида с психическим заболеванием Николая Подгурского четыре года держали в закрытой комнате и в итоге лишили квартиры на улице Вавиловых. Об этом сообщает Mash на Мойке.

У мужчины вторая группа инвалидности и хроническое психическое расстройство — это подтверждает справка из психоневрологического диспансера. По уровню развития он соответствует семилетнему ребёнку и даже не владеет счётом. Квартира перешла к нему целиком после того, как умерла его мать.

Инициатива переезда исходила от давнего знакомого Николая — некоего Расима Гамидова, который убедил его перебраться под свой кров, сославшись на бескорыстное желание поддержать почле утраты. Однако вскоре предложенная помощь обернулась добровольно-принудительной изоляцией: на протяжении нескольких лет мужчина фактически находился взаперти под предлогом внешней угрозы для его безопасности. Параллельно с этим на него оказывалось систематическое психологическое давление с требованием подписывать бумаги, которые преподносились как гарантия улучшения его же жилищных перспектив.

Весной 2024 года Николаю сообщили, что его жильё уже продано и оставаться у Расима он больше не сможет. Новыми хозяевами квартиры стали Рустам Аскеров, Илья Шилов и Джалил Мехдиев. Оставшись без крыши над головой, мужчина какое-то время жил на улице. Сейчас его приютил другой знакомый, который помог найти юриста и подать иск в суд.

Позиция адвоката мужчины Игоря Шануренко сводится к тому, что переход права собственности на квартиру был осуществлён мошенническим способом. Защита настаивает: в силу тяжёлого недуга его подзащитный Николай был неспособен адекватно оценивать содержание договоров и прогнозировать юридические последствия своей подписи. В исковых требованиях отдельно подчёркивается факт отсутствия финансового возмещения: средства за реализованную недвижимость на счета доверителя так и не поступили.

Вторая сторона сделки, один из покупателей Рустам Аскеров, парирует эти обвинения, заявляя, что видимых нарушений психики у продавца не наблюдалось, а потому состав преступления в действиях сторон отсутствует.

А ранее без жилья и денег остался пенсионер из Подмосковья. Мужчина по имени Сергей купил дом в деревне Белое Озеро за 7,1 миллиона рублей, чтобы перебраться ближе к детям. Однако суд признал сделку недействительной: продавец подал заявление в полицию, а деньги за недвижимость Сергей так и не получил. До этого на него напали с ножом.