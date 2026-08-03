Хватал за руки и пытался поцеловать: Во Владивостоке задержали мужчину, преследовавшего школьницу

Во Владивостоке сотрудники полиции и добровольцы из ДНД «Сокол» задержали мужчину, подозреваемого в преследовании несовершеннолетней. Инцидент произошёл в районе Снеговой пади, передаёт Telegram-канал «Северный человек».

Как рассказал отец девочки, неизвестный подошёл к его дочери, выхватил у неё телефон, набрав на нём свой номер. Затем он схватил школьницу за руки, пытался обнять и поцеловать. Девочке удалось вырваться, но мужчина преследовал её около километра, пока случайные прохожие не спугнули злоумышленника.

После нападения на телефон жертвы стали приходить сообщения с интимными намёками и предложениями о встрече. Благодаря оперативным действиям полицейских и народных дружинников подозреваемого задержали и доставили в отдел №3 Владивостока. Возбуждено уголовное дело.

Ранее жительница Томска заявила о навязчивом преследовании со стороны 65-летнего охранника бизнес-центра, где она работает. По её словам, после отказа мужчина начал присылать письма с интимными намёками, подолгу дежурить у её кабинета и пытался узнать её контакты через клиенток.