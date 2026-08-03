Даже с полисом: Россиянам объяснили, за какие травмы в отпуске платить придётся самому

Даже купленный перед отпуском страховой полис не гарантирует полной защиты, если травма произошла при определённых обстоятельствах. Эксперт Юлия Алчеева в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» разъяснила, когда туристам могут отказать в оплате лечения, и на что обращать внимание при покупке страховки.

Главная ошибка путешественников — игнорирование правил страховой программы. Компании не принимают решения произвольно: если событие не входит в покрытие или относится к исключениям, выплата не последует. Это касается, в частности, случаев алкогольного опьянения, при котором была установлена прямая причинно-следственная связь между употреблением и травмой. Решающее значение имеют документы врачей и полиции.

«Речь идёт о заболеваниях или травмах, которые находятся в прямой причинно-следственной связи с алкоголем, наркотическими или токсическими веществами. Страховая компания ориентируется на документы врачей и полиции, а не додумывает обстоятельства», — объяснила Алчеева.

Также полис не поможет, если травма получена во время противоправных действий — например, кражи или драки. Страховщик изучит материалы правоохранительных органов, и если там будет указано на совершение преступления, случай признают нестраховым. Другой частый сценарий — спонтанное занятие экстремальными видами спорта, которые не были включены в программу. Если турист купил базовую страховку «для прогулок», а затем решил покататься на лыжах или заняться дайвингом, оплата лечения ляжет на него самого.

«Человек сообщил, что едет в горы только посмотреть на красоту и кататься не будет. Затем передумал, вышел на склон, но спортивный риск не застраховал. В таком случае произошедшее не входит в покрытие», — привела пример специалист.

Чтобы избежать неприятных сюрпризов, эксперт советует до покупки полиса внимательно изучить КИД (ключевой информационный документ), который обязаны выдавать все страховщики. В нём доступно перечислены все риски, исключения и порядок действий при наступлении страхового случая.

Особенно внимательным стоит быть при активном отдыхе, включая горные лыжи, мототехнику и дайвинг — для них потребуется расширенная программа. Правило действует как для зарубежных поездок, так и для путешествий по России, где ОМС покрывает лишь базовую помощь.

Ранее вице-президент РСТ Дмитрий Горин объяснил, что если турпакет оплачен через официального туроператора, цена фиксирована, а доплаты возможны только за неоплаченные услуги, оговоренные в договоре, и важно, чтобы компания была в реестре и имела страховку. Он отметил, что большинство лишних трат возникают из-за спонтанных решений на месте — уличных экскурсий, фото с животными и сомнительных обменников.