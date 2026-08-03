Не ждали? Африканские «колибри-бабочки» устроили массовый десант в британских садах

В Великобритании резко выросло число бражников-языканов, прилетевших из Северной Африки и континентальной Европы. Энтомологи не исключают, что 2026 год станет рекордным по количеству этих необычных бабочек. Об этом сообщило издание The Guardian.

Жители Великобритании всё чаще замечают в садах бражников-языканов — необычных бабочек, внешне напоминающих колибри. По данным The Guardian, в этом году количество сообщений о появлении насекомых значительно увеличилось. Специалисты объясняют массовый прилёт жаркой погодой и сильными ветрами, которые помогли мигрантам добраться до Британских островов из Северной Африки и континентальной Европы.

Ещё одной возможной причиной энтомологи называют пересыхание кормовых растений в Средиземноморье. Из-за этого бабочкам, вероятно, пришлось покинуть привычные места размножения и искать новые территории. Бражники способны зависать в воздухе во время питания нектаром, из-за чего их часто принимают за маленьких птиц. При этом их крылья совершают около 80 взмахов в секунду, поэтому даже на профессиональных снимках они нередко выглядят размытыми.

По информации Butterfly Conservation, число наблюдений за этими насекомыми уже заметно превысило средние показатели. Учёные считают, что мягкие зимы могут изменить ситуацию. Если потепление сохранится, взрослые особи смогут регулярно переживать холодный сезон на Британских островах и размножаться там. Поскольку их гусеницы питаются широко распространёнными полевыми растениями, бражники со временем могут стать постоянными обитателями страны, а не только сезонными гостями.

Ранее стало известно, что у побережья Владивостока началась сезонная миграция гигантских медуз ропилем. Первые особи уже появились в Амурском заливе. Ропилемы не считаются опасными для человека, однако прикасаться к ним голыми руками не стоит из-за содержащегося в них слабого токсина.