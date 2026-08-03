Беглов связал задержки открытия метро в Петербурге с глубоким залеганием станций

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов объяснил более медленные темпы строительства новых станций метро по сравнению с Москвой особенностями городской подземки. По его словам, условия в двух мегаполисах сильно различаются.

Глава города заявил, что сравнивать развитие метрополитенов нужно с учётом технических особенностей. Петербургская подземка считается самой глубокой в мире: многие станции расположены на десятках метров ниже поверхности.

«Сравнивать нужно корректно. Сообщаю, если не в курсе: у нас самое глубокое метро в мире. Залегание станций превышает 60–70 м. Станция-рекордсмен «Адмиралтейская» опускает пассажиров под землю на 86 м. В Петербурге принципиально иные условия метростроения, чем в Москве», — цитирует Беглова ТАСС.

Отдельно губернатор прокомментировал ситуацию с открытием станции «Театральная». По его словам, сроки сдвинулись из-за вмешательства людей, которые не являются специалистами в метростроении.

«Сроки по «Театральной», которая построена, сместились по единственной причине: некоторые, скажем так, неспециалисты в метростроении решили вдруг, что выход из метро должен быть в другом месте. Каждый обязан заниматься своим делом. Уже говорил вам, что тоже окончил музыкальную школу, знаю грамоту, сольфеджио, но стал-то я в итоге строителем», — отметил глава города.

Ранее Life.ru сообщал, что в Петербурге может появиться наземное метро. Одним из ключевых шагов к реализации этого замысла называют интеграцию пригородных поездов в общую систему городских перевозок.