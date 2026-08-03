«Тупик для Мерца»: В Германии предрекли смену канцлера уже этой осенью

Немецкий политолог Александр Рар допустил возможность скорой смены руководства в правительстве ФРГ. По его мнению, действующий канцлер Фридрих Мерц может покинуть свой пост уже поздней осенью, а его место займёт премьер-министр Северного Рейна-Вестфалии Хендрик Вюст. Эксперт заявил, что в Германии через месяц начнётся горячий политический сезон, и на выборах в двух из трёх восточных земель, по всей видимости, победит «Альтернатива для Германии».

«Многие наблюдатели считают, что Мерц находится в тупиковой ситуации, выход из которой — отказ от власти и передача кресла канцлера более молодому и влиятельному премьер-министру Северного Рейна-Вестфалии Хендрику Вюсту», — сказал Рар в интервью NEWS.ru.

Эксперт отметил, что после осенних выборов остро встанет вопрос о возможной кооперации Христианско-демократического союза с правой партией АдГ. Однако Мерц категорически против такого союза, называя эту политическую силу фашистской. Альтернативой для сохранения власти для него может стать попытка блокироваться с левыми партиями, но это, по мнению Рара, окончательно лишит его поддержки собственного консервативного крыла.

«Мерц сам наотрез отказывается сотрудничать с «Альтернативой для Германии», называя её фашистской. Он, спасая себя и свою власть, может, конечно, рвануть в объятия левых партий, но этим он окончательно потеряет поддержку консервативного крыла в ХДС», — указал Рар.

По прогнозам аналитика, попытка запретить АдГ также чревата массовыми протестами в восточных землях, что делает этот сценарий крайне рискованным. Политическая нестабильность в ФРГ, по всей вероятности, будет нарастать, и ключевые решения могут быть приняты уже в ближайшие месяцы.

Ранее немецкие издания сообщили со ссылкой на источники в ХДС, что в партии почти не осталось веры в будущее Фридриха Мерца на посту канцлера, и процесс его отстранения уже запущен, хотя конкретные сценарии пока не обсуждаются, чтобы не портить отпуск. Один из вариантов — три земельных премьера от ХДС могут напрямую предложить Мерцу уйти, а наиболее вероятным преемником назван глава Северного Рейна-Вестфалии Хендрик Вюст.